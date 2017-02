Commissione UE certifica che Italia cresce meno della Grecia

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia commenta la bassa crescita dell'Italia in UE.

"La Commissione europea ha pubblicato le previsioni di crescita economica per il 2017. L'Italia è drammaticamente ultima in Europa - riferisce in un comunicato Giorgia Meloni -, scavalcata perfino dalla Grecia".



"Ultima dei 28 Stati membri: è questo il desolante risultato della fallimentare politica economica di Matteo Renzi e del PD, una politica fatta solo di favori alle banche e ai poteri forti e di inutili 'bonus' sotto campagna elettorale. - sottolinea la leader di Fratelli d'Italia - I numeri parlano chiaro, siamo stanchi delle chiacchiere e delle bufale che ci continuano a rifilare. Vogliamo elezioni subito per cacciare questi incompetenti e far tornare grande l'Italia."