Come Trump: il 28 gennaio in piazza per il popolo sovrano, dice Meloni

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, commenta il discorso di Donald Trump il giorno del suo insediamento.

"Il nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che ridarà il potere al popolo americano" sottolinea in una nota Giorgia Meloni.



"È questa la sfida che hanno davanti tutte le nazioni occidentali: - prosegue la leader di Fratelli d'Italia - riprendersi la loro libertà e la loro sovranità oggi in mano a sedicenti élite che difendono gli interessi del grande capitale, dei banchieri e dei lobbisti, a discapito dei diritti dei popoli. Il vento di ribellione alla globalizzazione senza regole soffia forte anche in Europa e presto si farà sentire presto anche in Italia. E l'Italia sovrana scenderà in piazza il 28 gennaio a Roma." Redazione Condividi Tweet

23/01/2017 | update: 23/01/2017

