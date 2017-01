Caso Cona: che senso ha trasferire 100 migranti su 1.500, chiede Meloni

"Alla rivolta nel centro di accoglienza di Cona il Governo Gentiloni-Alfano risponde col trasferimento in Emilia Romagna di 100 immigrati su circa 1500. C'è qualcosa di più ridicolo?" domanda in una nota Giorgia Meloni.



"Per Fratelli d'Italia quel centro va chiuso domani mattina, i finti profughi che hanno devastato la struttura vanno espulsi e i soldi risparmiati (che ora finiscono nelle tasche delle coop) spesi per i disoccupati veneti" afferma.



La Meloni invita quindi "tutti in piazza a Roma il 28 gennaio" perché "gli italiani hanno il diritto di avere un governo che faccia i loro interessi e non quelli delle coop e dei clandestini".