CETA porcata contro i popoli: fa rabbrividire ok di Forza Italia, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia contro l'approvazione del CETA al Parlamento UE.

"Scandaloso l'ok del Parlamento europeo alla ratifica del CETA, il trattato di libero scambio tra UE e Canada: l'Europa dà carta bianca alle multinazionali a danno delle piccole e medie imprese, abbassa gli standard di qualità e sicurezza alimentari e mette a rischio le sovranità nazionali dando la possibilità alla grande industria di citare in giudizio quei governi che volessero mettere un argine alla globalizzazione incontrollata", denuncia in una nota Giorgia Meloni.



"Se era scontato il voto favorevole del PD, fa rabbrividire l'ok di Forza Italia che esegue gli ordini del capogruppo del PPE Weber, secondo cui il CETA è 'la risposta al protezionismo di Trump'. - osserva la leader di Fratelli d'Italia - Ora il trattato dovrà essere ratificato dai Parlamenti nazionali: Fratelli d'Italia si batterà per impedire che l'Italia si pieghi ai diktat dei poteri forti e per dire no a questa ennesima porcata contro i bisogni dei popoli e la nostra economia".