Bonus Renzi: chi guadagna meno di 8mila euro come fa a restituilo?, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia sula paradosso del bonus Renzi.

"'Spiacente, sei troppo povero, devi restituire al fisco il bonus degli 80 euro, ridacci 960 euro'. Sembra una macabra barzelletta ma è la drammatica verità. Iniziano i giorni della dichiarazione dei redditi e molti italiani si ritroveranno a vivere questo incubo" ricorda su Facebook Giorgia Meloni.



"Perché il 'bonus Renzi' non solo va restituito da chi nel 2016 ha guadagnato più di 24mila euro lordi, ma lo dovrà restituire anche chi si è trovato in difficoltà e ha guadagnato meno di 8000 euro nell'arco dell'anno. 'Troppo povero per avere diritto al bonus'. Ma secondo questi geni che ci governano, - si domanda quindi la leader di Fratelli d'Italia - uno che ha guadagnato meno di 8000 euro in tutto il 2016, dove li trova 960 euro da restituire al fisco?".