Bomba a San Pietroburgo: attentato vigliacco e infame, dice Giorgia Meloni

Giorgia Meloni commenta l'attentato alla metro di San Pietroburgo in Russia.

"Attentato nella metropolitana di San Pietroburgo, ci sono molti morti e feriti. In corso le indagini ma il presidente Vladimir Putin non esclude la pista del terrorismo. Da parte mia e di Fratelli d'Italia vicinanza e solidarietà al popolo russo per questo attacco vigliacco e infame" commenta su Facebook Giorgia Meloni.

Stando alle prime ricostruzioni, la bomba esplosa in un vagone della metro avrebbe causato almeno 10 morti.