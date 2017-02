Bolkestein: su odg pro-ambulanti M5S alleato del PD, dice Giorgia Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia sulla direttiva Bolkestein.

"Devo raccontarvi un episodio assurdo successo oggi (ieri, ndr) in Aula alla Camera: Fratelli d'Italia aveva presentato un ordine del giorno al decreto Milleproroghe per impegnare il governo ad estromettere dalla direttiva Bolkestein il commercio ambulante" riferisce in un comunicato Giorgia Meloni.



"Sul documento il governo aveva fatto un'apertura e FdI si era detto disponibile ad accantonarlo pur di ottenere l'obiettivo. Ma indovinate chi si è opposto? Il MoVimento 5 Stelle: i grillini hanno creato la solita bagarre e hanno preferito rivendicare i loro ordini del giorno invece di collaborare con noi. Il risultato è che il governo ha dato parere contrario all'ordine del giorno di FdI e la maggioranza lo ha bocciato", spiega la Meloni.



"Come al solito il M5S si dimostra il miglior alleato del PD e la 'guardia bianca' del sistema. Dispiace che anche la Lega non abbia colto quest'opportunità e abbia seguito il comportamento del M5S. Abbiamo perso una grande occasione per difendere insieme circa 500mila lavoratori" commenta in conclusione la leader di Fratelli d'Italia.