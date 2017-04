Berlusconi: innaturale unirsi con sinistra. Meloni: aiuta alleanze

Giorgia MEloni di Fratelli d'Italia commenta le dichiarazioni di Silvio Berlusconi.

"Essere alternativi a Matteo Renzi e alla sinistra che, in questi anni, hanno soffocato di tasse imprese e famiglie, mortificato il Made in Italy e creato povertà e disoccupazione è la prima condizione che Fratelli d'Italia pone per qualunque alleanza. Per questo l'intervista nella quale il presidente Silvio Berlusconi dichiara che è 'innaturale un'alleanza tra destra e sinistra' va nella giusta direzione", assicura su Facebook Giorgia Meloni.



"È di questa chiarezza che hanno bisogno gli italiani e in particolare coloro che si riconoscono nel centrodestra che, che dati alla mano, ha le carte in regola per vincere le prossime elezioni. - chiarisce - A noi di Fratelli d'Italia interessa vincere per ben governare e speriamo possa esserci sempre maggiore trasparenza e determinazione per definire un programma chiaro e coraggioso, un metodo democratico per scegliere il portabandiera della coalizione e una condivisione di obiettivi".