Banche: ok lista debitori MPS ma regolare aiuti pubblici, dice Meloni (FdI)

"Vogliamo che sia resa pubblica la lista dei 100 maggiori debitori di MPS visto che ora - riferisce in un comunicato Giorgia Meloni -, con il salvataggio pubblico, la banca è di proprietà di tutti gli italiani."



"Fratelli d'Italia presenterà al dl banche all'esame del Parlamento degli emendamenti per regolare gli aiuti pubblici agli istituti di credito: divieto di distribuzione di utili e dividendi per 5 anni - chiarisce inoltre -, azzeramento dei bonus dei manager, tetto al compenso di manager e dirigenti sullo stesso livello dei dipendenti pubblici, indagine automatica sui maggiori debitori insolventi e pubblicazione dei loro nomi."



Evidenzia in ultimo la leader di FdI: "Questo per evitare che con la scusa di 'salvare il sistema del credito' si continuino a salvare solo i banchieri amici e tutto il circuito opaco che caratterizza il rapporto tra banche e una certa politica. Sono proposte che facciamo da anni in totale solitudine ma visto che ora tutti dicono di essere favorevoli a cambiare le regole, vedremo in Parlamento se alle parole seguiranno i fatti. Altrimenti sarà solo l'ennesima presa in giro ai danni degli italiani."