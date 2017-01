Banche: mozione PD su Commissione inchiesta degna del conte Mascetti, dice Meloni

"Se il PD avesse voluto davvero istituire una Commissione d'inchiesta sulle banche - fa sapere in una nota Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia -, sarebbe bastato votare la proposta di legge di Fratelli d'Italia presentata un anno fa. Invece il PD decide di fare la solita supercazzola degna del Conte Mascetti: deposita in Aula una mozione per impegnare la Camera (ovvero il ramo del Parlamento in cui ha la maggioranza) a presentare una proposta di legge per creare la commissione. In altre parole, il PD presenta una mozione per impegnare il PD: un vero capolavoro. La verità è che questa gente vuole solo perdere tempo e nascondere agli italiani chi sono i veri responsabili della crisi delle banche."