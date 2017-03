Banche conformi alla sharia? Appendino vuole islamizzazione Torino, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia contro Chiara Appendino, sindaco M5S a Torino.

"Chiara Appendino, sindaco del MoVimento 5 Stelle di Torino, intervistata dalla Latella, ha dichiarato che, per integrare meglio i musulmani che vivono a Torino, è auspicabile la costituzione di banche islamiche che adottino una finanza 'conforme alla sharia'. Grazie a queste banche, dice il sindaco grillino, si creeranno opportunità di investimento per la città e si favorirà l'acquisto di case da parte dei musulmani, anche grazie all'acquisto di intere aree immobiliari da parte di queste banche islamiche", riferisce in una nota Giorgia Meloni.



"Insomma, quello spiegato dalla Appendino è uno scientifico piano di islamizzazione della città di Torino. - denuncia la leader di Fratelli d'Italia - Ancora una volta il MoVimento 5 Stelle dimostra di essere parte integrante del sistema che sta distruggendo le nostre Nazioni".