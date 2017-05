Attentato a Manchester: Europa reagisca senza pietà, dice Meloni (PD)

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia commenta l'attentato a Manchester.

"Un kamikaze si fa esplodere a Manchester durante il concerto di una star degli adolescenti. Un attentato studiato appositamente per creare morte tra i giovanissimi - denuncia in una nota Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia -, colpire i nostri figli. I siti internet della jihad in festa di fronte a bambini che muoiono. Non ne possiamo più del buonismo: l'Europa reagisca senza pietà per schiacciare questi assassini. Cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutto il popolo britannico."