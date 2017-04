Attacco M5S a Tg1 simile a metodi regimi sudamericani, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia contro l'attacco M5S al direttore del Tg1 Mario Orfeo.

"Solidarietà a nome di Fratelli d'Italia al direttore del Tg1 Mario Orfeo: le pur legittime rivendicazioni a sostegno del pluralismo sono cosa molto diversa dalle intimidazioni messe in campo dal MoVimento 5 Stelle" denuncia su Facebook Giorgia Meloni.



"Tutti sanno che Fratelli d'Italia ha sempre difeso nelle sedi istituzionali il proprio diritto ad avere voce nei telegiornali del servizio pubblico. Ma questa iniziativa, oltre al metodo discutibile che mai dovrebbe essere utilizzato da una forza politica, è altro nel merito: il M5S non sta contestando una violazione commessa dal Tg1 ma pretende di dire se, quando e come una notizia debba essere trasmessa. - precisa - E questo non ha nulla a che fare con la democrazia o il pluralismo, ma attiene piuttosto ai metodi cari a certi regimi sudamericani".