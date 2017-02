Aborto: bando non obiettori anticostituzionale. Va ritirato, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia contro l'assunzione dei medici non obiettori all'aborto.

"Assumere solo medici non obiettori all'ospedale San Camillo di Roma è illegale, anticostituzionale e viola in particolare la legge 194, che nasce per dissuadere e non per promuovere l'aborto. E prevedere inoltre il licenziamento per quei medici che una volta assunti non vorranno più praticare un'interruzione volontaria di gravidanza è una discriminazione inaccettabile", denuncia in una nota Giorgia Meloni.



"Fratelli d'Italia si batterà in ogni sede contro questa mostruosità voluta dalla Regione Lazio e dal suo presidente Zingaretti: - assicura - questo bando deve essere ritirato e annullato immediatamente".



"È terrificante che in Italia si faccia di tutto per garantire la libertà di abortire e allo stesso tempo si voglia vietare la libertà di rifiutare la pratica dell'aborto. È una dittatura della morte che combattiamo e non accetteremo mai", chiarisce la Meloni.