Abolizione voucher: nostro modello non è quello della CGIL, dice Meloni (FdI)

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia contro l'abolizione totale dei voucher.

"Sbagliato abolire i voucher lavoro: bisognava abolire gli abusi e le distorsioni ma invece di combattere il precariato si è finito per aiutare il lavoro nero" dichiara in un comunicato la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.



"Mai una cosa fatta con buonsenso. - conclude - Per questo il nostro modello non sarà mai quello della CGIL e dei nostalgici del socialismo reale."