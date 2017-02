Pyeongchang 2018: svelata torcia olimpica dei Giochi invernali

Il CONI inizia il countwodn per le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018. Presentata la torcia olimpica progettata dal designer coreano Young Se Kim e sveltata dall'ambasciatrice Yuna Kim e da Magnus Kim, storico medagliato nello sci di fondo a Lillehammer 2016.

"Il countwodn entra nel vivo: manca un anno alla XXIII edizione dei Giochi Olimpici Invernali. Il 9 febbraio del 2018 si alzerà ufficialmente il sipario sulla manifestazione a cinque cerchi che verrà ospitata da Pyeongchang, in Corea del Sud. La cerimonia di chiusura è prevista per il 25 febbraio, dopo i classici 17 giorni di gare all'insegna delle emozioni" si diffonde in un comunicato dal CONI.



"Pyeongchang è stata designata come città ospitante nel corso della 123a Sessione del CIO tenutasi il 7 luglio 2011, alla prima votazione (con 63 preferenze), battendo la concorrenza di Monaco di Baviera (Germania) e Annecy (Francia). I Giochi Olimpici tornano in Corea del Sud per la prima volta, 30 anni dopo l'edizione estiva di Seul 1988. Saranno 3 i cluster dell'atteso appuntamento invernale: Pyeongchang, palcoscenico delle cerimonie di apertura e di chiusura e della maggior parte delle competizioni sulla neve, Jeongseon, dove si disputeranno le prove veloci di sci alpino e Gangneung, che sarà teatro degli sport del ghiaccio. Il programma sarà impreziosito da otto nuovi eventi, che porteranno a quota 102 il totale degli ori in palio: traguardo storico, perché per la prima volta nella storia si supererà il muro dei 100. Tra le nuove specialità c'è grande attesa per l'introduzione del Big Air nello snowboard" prosegue il Comitato olimpico nazionale italiano.



Viene osservato: "Nelle prossime settimane proseguiranno i test event delle diverse discipline, che coincidono con prove di Coppa del Mondo e Campionati Mondiali, come nel caso del pattinaggio di velocità che scatta proprio oggi, a un anno dall'inizio dei Giochi, su quell'anello olimpico che tra 365 consacrerà i nuovi campioni a cinque cerchi. Oggi partirà ufficialmente la vendita dei biglietti per l'evento e sarà svelato il design della torcia olimpica."



"I pittogrammi sono basati sull'alfabeto coreano mentre le mascotte Soohorang - si chiarisce -, che raffigura una tigre bianca, e Bandabi, che ha le sembianze di un orso nero, hanno iniziato in Brasile la loro opera di promozione della XXIII edizione dei Giochi Olimpici Invernali, supportando l'esempio offerto dal team degli 'ambasciatori', guidato dalla stella del pattinaggio di figura, Yuna Kim, e dalla campionessa di sci alpino, Lindsey Vonn."



"E il '-1' è stato celebrato anche con la presentazione, all'Hockey Centre di Gangneung, della torcia olimpica, svelata dall'ambasciatrice Yuna Kim e da Magnus Kim, storico medagliato nello sci di fondo a Lillehammer 2016, e da cinque studenti. La torcia si caratterizza per le dimensioni: 700 mm, che rappresenta la quota di PyeonChang, 700 metri sul livello del mare. I colori bianco e oro rappresentano i Giochi olimpici invernali - una festa globale che contraddistingue per il bianco della neve e del ghiaccio. La forma a cinque rappresenta lo spirito dello sport, che collega le nazioni, le religioni, le etnie, i generi e le culture dei cinque continenti di tutto il mondo uniti, con passione. La torcia è stata progettata dal designer coreano Young Se Kim" si puntualizza in conclusione.