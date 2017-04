PyeongChang 2018: online il sito degli Azzurri ai Giochi Olimpici Invernali

Il CONI pubblica il sito internet interamente dedicato alla Missione Italiana per i XXIII Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018.

"E' online il sito interamente dedicato alla Missione Italiana per i XXIII Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. L'iniziativa del CONI, a poco meno di 300 giorni dall'inizio della manifestazione a cinque cerchi, accompagnerà le atlete e gli atleti azzurri durante il loro percorso fino ai Giochi che prenderanno il via il prossimo 9 febbraio" viene diffuso in una nota.



"Durante le Olimpiadi il sito sarà aggiornato in tempo reale con tutte le gare degli italiani. - si specifica - Si tratta di un utile strumento di facile consultazione per addetti ai lavori, appassionati, sportivi e tifosi perché contiene tutti quei dati utili e necessari per conoscere più a fondo i protagonisti che rappresenteranno l'Italia in Corea. Interessante anche la sezione storica con tutti i medagliati e i finalisti azzurri 'all time'."