Gina Lollobrigida confessa 2 violenze. Rispunta "corteggiamento" Cary Grant

"Anche io ho subite molestie, anzi di più, e non ho denunciato. - rivela a Porta a Porta Gina Lollobrigida - La prima avevo 19 anni. La seconda volta ero già sposata cominciavo a fare il cinema".

Bruno Vespa chiede a Gina Lollobrigida, ospiete ieri sera di Porta a Porta, di commentare gli ultimi scandali riguardanti le molestie nel mondo dello spettacolo rivelando di aver subito anche lei due violenze. "Anche io ho subite molestie, anzi di più, e non ho denunciato. - ammette l'attrice - La prima volta avevo 19 anni, andavo ancora a scuola, della seconda meglio non parlare...". I violentatori della Lollobrigida sarebbero "due, uno straniero e uno italiano".

"La prima volta ero innocente non conoscevo l'amore, non conoscevo niente. Quindi era grave. E la persona era molto conosciuta. Avevo 19 anni. La seconda volta ero già sposata cominciavo a fare il cinema" prosegue Gina Lollobrigida, sottolineando che "quando la molestia non è molestia ma è di più..non la puoi eliminare, rimane dentro e condiziona il tuo carattere, le tue azioni sono sempre soggette a questo ricordo".

Gina Lollobrigida non rivela i nomi dei due molestatori anche se Porta a Porta manda poi in onda uno spezzone di una intervista di qualche anno fa dell'attrice durante la quale racconta di essere stata "corteggiata" da Cary Grant ma che "è finita che sono andata via della casa (dell'attore, ndr) ed ho rotto tutto meno il televisore perché avevo paura dei vetri".