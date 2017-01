Cavalli di Battaglia di Gigi Proietti: spettacolo in 3 puntate su Rai1

"Dal prestigioso Teatro Verdi di Montecatini Terme, sabato 14, 21 e 28 gennaio alle 20.40 su Rai1 andrà in onda la trasposizione televisiva dello straordinario successo teatrale 'Cavalli di Battaglia'; spettacolo che trae origine dal vasto ed esilarante repertorio popolare, drammaturgico, canoro, mimico, poetico, parodistico, comico, umano, multiculturale di Gigi Proietti accompagnato in ognuna delle 3 puntate da un'orchestra, un corpo di ballo e da grandi ospiti del panorama artistico italiano che insieme a lui si esibiranno nei 'cavalli di battaglia' del proprio repertorio" viene scritto in un comunicato della Rai.



"'Cavalli di Battaglia' sancisce il ritorno in televisione di Gigi Proietti con uno show tutto suo che lo vedrà esibirsi nei propri 'cavalli di battaglia' - comunica in conclusione la tv pubblica -, confrontarsi con repertori inediti legati alla contemporaneità, duettare con tanti amici e colleghi del mondo dello spettacolo, della televisione, del cinema e della musica che a loro volta si esibiranno nei loro 'cavalli di battaglia' più famosi e di successo."