Mondiali 2018, Buffon: addio a Nazionale, con Barzagli, Chiellini e De Rossi

Gigi Buffon conferma che quella con la Svezia è stata la sua ultima partita in Nazionale, anticipando: "Credo che lasceranno anche Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini e Daniele De Rossi".

Dopo avere pianto sul campo a seguito della mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2018 in Russia, Gianluigi Buffon anticipa: "Mi dispiace solo che l'ultima partita ufficiale in nazionale sia coincisa con l'eliminazione. Come me, credo che lasceranno la Nazionale azzurra anche Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini e Daniele De Rossi". Il portiere conferma quindi che quella di ieri è stata la sua ultima partita con l'Italia. Gigi Buffon quindi precisa, pensando ai colleghi Barzagli, Chiellini e De Rossi: "Non voglio rubare loro la scena, ma credo - aggiunge - sia l'ultima anche per loro tre. Lascio ragazzi in gamba che faranno parlare di loro, da Perin a Donnarumma".

Buffon quindi sottolinea: "Dispiace per non per me, ma per il movimento, perché abbiamo fallito e anche a livello sociale poteva essere veramente importante".