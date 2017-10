M5S, Fico: perché Rai non vuole digitalizzare Blitz di Gianni Minà?

Roberto Fico, presidente della Commissione di Vigilanza Rai, risponde all'appello di Gianni Minà il quale denuncia che il suo programma "Blitz" non è presente nella Cineteca Rai.

"Gianni Minà ha ideato programmi che hanno fatto la storia del servizio pubblico radiotelevisivo. Tra questi c'è 'Blitz', che tra il 1981 e il 1984 ha ospitato autorevoli testimoni della cultura del Paese, protagonisti di interviste che rappresentano importanti tasselli della memoria audiovisiva italiana. Un patrimonio che starebbe rischiando di andare perduto a causa del deterioramento del materiale e della sua mancata digitalizzazione" denuncia su Facebook Roberto Fico, presidente della Commissione di Vigilanza Rai.



Lo stesso Minà su Facebook denuncia: «Sono ormai più di 15 anni che mi batto per 'resuscitare' Blitz perché questo programma che era in diretta ogni domenica su Rai 2 per tre anni, non è presente nella Cineteca Rai. Sono riuscito finora a salvare solo 20 puntate, quelle che ho potuto ridurre, grazie a Rai 3, da 5 ore a una e che sono in Cineteca) ma il resto dei supporti – e della memoria quindi!- si sta ormai deteriorando senza pietà».



"La televisione pubblica italiana non può permettersi di perdere documenti di tale valore e interesse. - chiarisce il deputato del MoVimento 5 Stelle - Ho deciso di chiedere chiarimenti alla Rai presentando un'interrogazione sulla vicenda. Tra i compiti assegnati al servizio pubblico dal contratto di servizio rientra anche quello di salvaguardare la memoria audiovisiva del Paese attraverso la catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo. Sarebbe bello poter rivedere presto le puntate di quella trasmissione".