Sicilia, Alemanno: vittoria Musumeci cancella incubo delle larghe intese

Gianni Alemanno del Movimento Nazionale per la sovranità commenta i risultati delle elezioni regionali in Sicilia.

"La netta vittoria di Nello Musumeci alle elezioni regionali siciliane cancella l'incubo delle larghe intese, perchè dimostra che il centro destra unito può vincere su idee forti e personaggi credibili" sottolinea su Facebook Gianni Alemanno, commentando i risultati delle elezioni regionali in Sicilia.



"Fino a ieri tutti i commentatori pollitici davano per scontato che il Rosatellum sarebbe stata la strada per obbligare il parlamento italiano a fondare nuovi governi su larghe intese tra destra e sinistra. - ricorda - Oggi invece si domostra non solo che l'unità del centro destra è vincente ma può essere costruita su personaggi con un netto profilo politico di destra come Musumeci e su idee completamente alternative a quelle delle sinistra".



"L'importante è che il centro destra riesca a trovare l'unità senza escludere nessuna forza alternativa alla sinistra. - precisa l'ex sindaco di Roma - Noi del Movimento Nazionale abbiamo creduto fin dall'inizio alla candidatura di Musumeci e abbiamo contribuito presentando i nostri candidati nella lista civica Diventerà Bellissima. Oggi insieme a Nello Musumeci e a tutto il mondo che si riconosce nelle idee sovraniste lavoreremo perchè quello che è successo in Sicilia possa accadere anche in tutta Italia".