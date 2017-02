Movimento Nazionale per la Sovranità subito in piazza "Contro questa Europa"

Gianni Alemanno e Francesco Storace, eletti rispettivamente segretario e presidente del nuovo Movimento Nazionale per la Sovranità, scenderanno subito in piazza il 25 marzo per protestare "Contro questa Europa".

Mentre nel PD si consumava la scissione, a destra nasceva un nuovo soggetto politico. Dopo due giorni di lavori del Congresso di Fondazione è nato infatti il "Movimento Nazionale per la Sovranità", dalla fusione di Azione Nazionale, La Destra e altre 26 sigle di Associazioni presenti sul territorio.



Eletti all'unanimità segretario nazionale Gianni Alemanno, presidente nazionale Francesco Storace, vice segretario Roberto Menia, responsabile dipartimento organizzazione Roberto Buonasorte, coordinatore direzione nazionale Giuseppe Scopelliti, presidente del Collegio di Garanzia Livio Proietti, responsabile del dipartimento politiche per il Nord Alessandro Urzì, responsabile del dipartimento politiche per il Centro-Sud Gabriella Peluso.



"Il 'Movimento Nazionale per la sovranità' ha il fine di garantire la sovranità nazionale e popolare dell'Italia, nel rispetto dell'identità, delle tradizioni, della dignità spirituale e delle aspirazioni economiche e sociali del popolo italiano. Il Movimento si riconosce nei principi di libertà, democrazia, legalità, giustizia, solidarietà sociale, coesione territoriale e unità della Repubblica, ripudiando qualsiasi forma di violenza e discriminazione basata sulle differenze di sesso, di razza, di religione e di condizione sociale ed economica. - si legge nel primo articolo dello Statuto - Il Movimento promuove i valori della famiglia fondata sul matrimonio, i diritti e i doveri di cittadinanza italiana, il senso di appartenenza comunitaria, la sussidiarietà e la partecipazione sociale e popolare. Il Movimento crede nel valore del lavoro, dell'impresa e della partecipazione dei lavoratori alla gestione ed agli utili, della cultura e dell'arte, come strumenti di elevazione spirituale, economica e sociale di ogni cittadino. Il Movimento promuove la pacifica convivenza tra le diverse identità e la costruzione dell'Europa di Popoli liberi e Nazioni sovrane".



A poche ore dalla nascita, il Movimento Nazionale per la sovranità con a capo Storace ed Alemanno ha annunciato la sua prima iniziativa, organizzando un Corteo "Contro questa Europa" che si terrà a Roma, da Piazza S. Maria Maggiore al Campidoglio, il 25 marzo in occasione del 60mo anniversario dei Trattati di Roma.