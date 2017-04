Migranti: Ong alleate con trafficanti? Serve blocco navale, dice Alemanno

Gianni Alemanno sul ruolo delle Ong nel traffico dei migranti.

"Dopo le dichiarazioni del procuratore di Catania Zuccaro, in cui sostiene che a suo avviso alcune Ong potrebbero essere finanziate dai trafficanti affermando anche di essere a conoscienza di contatti, ribadiamo nuovamente e con forza che per fermare tutto questo l'unica soluzione è il blocco navale a largo delle coste libiche e nordafricane" dichiara su Facebook Gianni Alemanno.



"Un blocco navale che fermi i barconi appena salpati in mare, che arresti gli scafisti e che con personale specializzato riporti quelle navi da dove sono venute. - sottolinea - L'ipotesi di Zuccaro della volontà da parte di alcune Ong di destabilizzare l'economia italiana per trarne dei vantaggi è più che plausibile. Blocchiamo tutto questo e blocchiamo subito. Chiediamo un'inchiesta sistematica su quanto sta accadendo".