Incendio camper, Alemanno: immobilismo su piano nomadi crea tragedie

Gianni Alemanno commenta l'incendio al camper dei Rom a Centocelle, che ha causato la morte di tre sorelle.

"Sono passati quattro anni dalla fine del governo di centro destra in Campodoglio ma l'unico piano nomadi degno di questo nome è quello che abbiamo cercato di portare aventi noi nonostante l'ottusa opposizione della sinistra e di molte associazioni sociali" sottolinea su Facebook Gianni Alemanno, dopo l'incendio al camper dei Rom a Centocelle (Roma), che ha causato la morte di tre sorelle.



"Questo immobilismo è l'origine dell'ennesima tragedia che colpisce dei bambini nomadi che come nel 2011, rimangono travolti dalle fiamme. - aggiunge - In realtà dal 2013 in poi l'unica cosa che si è riusciti a produrre sono sterili chiacchere sulla chiusura dei campi e la proposta inaccettabile di dare case ai nomadi quando mancano anche agli italiani".



"L'unica strada è quella di consentire la presenza dei nomadi in pochi grandi campi attrezzati e vigliati lontano dai centri abitati, per poi costringere tutte le famiglie nomadi a una scelta radicale: o mettersi a lavorare e accettare le regole di una vita normale, oppure andarsene definitivamente dalle nostre città. - conclude - Tutto il resto sono utopie che, come tutte le utopie, generano solamente tragedie".