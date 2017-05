Cassazione: immigrato viva all'Occidentale. Stop a sottomissione, dice Alemanno

Gianni Alemanno del Movimento Nazionale per la sovranità commenta una sentenza della Cassazione sugli immigrati.

"Gli immigrati che hanno scelto di vivere nel mondo occidentale hanno 'l'obbligo' di conformarsi ai valori della società nella quale hanno deciso 'di stabilirsi' ben sapendo che 'sono diversi' dai loro'. La storica sentenza della Cassazione che ha stabilito che gli immigrati devono conformarsi ai nostri usi e costumi, deve essere applicata in ogni contesto senza deroghe e interpretazioni riduttive" dichiara su Facebook Gianni Alemanno.



"Questa sentenza non può essere limitata solo al caso specifico del coltello portato dall'indiano Sikh in luogo pubblico, ma deve essere la Bibbia per ogni altra controversia sui comportamenti degli immigrati in italia, a cominciare dai fondamentalisti islamici che vogliono imporre regole non occidentali al vestito delle proprie donne. - prosegue l'esponente del Movimento Nazionale per la sovranità - Ci auguriamo che il buonismo e la sottomissione che finora ha ispirato le autorità italiane nei confronti degli usi e costumi dei nuovi venuti (al punto da far schierare il Procuratore a favore dell'indiano nel caso in questione), ceda il passo alle decisioni sancite dalla Suprema Corte che tante volte sono state strumentalizzate per rendere leciti comportamenti contrari ai valori del diritto naturale".