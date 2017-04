Bomba a San Pietroburgo: stop sanzioni UE a Russia, dice Alemanno

Gianni Alemanno del Movimento Nazionale per la Sovranità commenta l'attentato a San Pietroburgo.

"San Pietroburgo sotto attacco. Solidarietà al popolo russo. Basta con le sanzioni dell'UE! Uniti contro il fondamentalismo!" scrive su Facebook Gianni Alemanno del Movimento Nazionale per la Sovranità, commentano l'attentato nella seconda città più grande della Russia.

In un vagone della metropolitana di San Pietroburgo è infatti esplosa una bomba che ha causato almeno 10 morti e diversi feriti. Vladimir Putin non esclude la pista del terrorismo internazionale.