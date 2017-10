Alitalia, Alemanno: fino a proposta credibile prorogare commissariamento

Gianni Alemanno su Facebook sulla vicenda Alitalia.

"Governo non svenda alitalia e i suoi lavoratori!" chiede Gianni Alemanno, in occasione delle manifestazioni di interesse presentate per Alitalia. Su Facebook l'esponente del Movimento Nazionale per la sovranità specifica infatti che "è necessario ribadire che non si può polverizzare l'industria del trasporto aereo italiano, bisogna salvaguardare l'immagine del nostro Paese nel mondo, ed impedire che i lavoratori paghino colpe non loro ma della precedente scellerata gestione evitando così l'ennesimo disagio sociale per la nostra regione, salvaguardando le alte professionalità che hanno reso famosa nel mondo Alitalia".

"Fino a che non ci saranno proposte industriali credibili il governo deve mantenere commissariamento e l'intervento pubblico. - esorta Alemanno - La compagnia di bandiera è troppo importante per non difendere Alitalia e i suoi dipendenti".