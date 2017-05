Alemanno contro Mattarella: emigrati italiani non hanno invaso altro Paesi

Gianni Alemanno, esponente del Movimento Nazionale per la sovranità, replica a Sergio Mattarella.

"Presidente Sergio Mattarella siamo stanchi di sentire paragonare i nostri connazionali che negli anni sono emigrati all'estero con l'invasione che sta mettendo in ginocchio questo Paese" denuncia su Facebook Gianni Alemanno.



L'esponente del Movimento Nazionale per la sovranità ricorda quindi: "Basti ricordare l'accordo siglato col governo belga nel 1947. Gli italiani entrarono in Belgio solo ed esclusivamente in virtù di un preciso accordo e seguendo regole ferree. Tale accordo, il 'Protocollo italo-belga', conosciuto anche come 'accordo minatore-carbone' fissava (nel preambolo) un numero preciso di lavoratori: 50.000;

Vi era un vincolo sull'età (massimo 35 anni, art. 5) dei lavoratori; I lavoratori avevano garantito un contratto di lavoro uguale a quello dei lavoratori belgi (art. 3); I lavoratori dovevano essere incensurati (art. 12); era permessa un'eccezione per condanne lievi;

Il consolato belga, dopo aver esaminato le liste dei potenziali lavoratori (sempre art. 12), si riservava il diritto di concedere o meno il visto; I potenziali lavoratori erano sottoposti alla partenza ad esame medico e controllo della polizia belga (ancora art. 12)".



"Un accordo con precisi diritti e doveri, in cui il governo belga accoglie di buon grado i lavoratori, dando loro un contratto regolare e gli stessi diritti dei lavoratori belgi, ma stila le regole da rispettare, precisa numero e caratteristiche degli immigrati e si riserva il diritto di approvarne o rifiutarne l'entrata nel paese. - sottolinea - Come accade ora in Italia no?!".