Alemanno: a 7 mesi dal terremoto lo Stato dia risposte immediate

Gianni Alemanno del Movimento Nazionale per la Sovranità commenta la protesta dei terremotati.

"La civile e pacifica protesta delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma e abbandonate a loro stesse non può passare inosservata", chiarisce su Facebook Gianni Alemanno del Movimento Nazionale per la sovranità.



"A più di sette mesi dal primo terremoto lo Stato italiano deve dare risposte immediate a queste persone che con dignità e forza stanno cercando di continuare a far sopravvivere comunità, borghi ed economie locali. - precisa quindi - Il lassismo con il quale il governo ha affrontato questa emergenza la dice lunga sulla sua responsabilità ed è arrivata l'ora che questa gente riceva le risposte e gli aiuti che merita".