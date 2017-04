Gianna Nannini: nuovo album 27 ottobre, più 3 concerti straordinari

Gianna Nannini annuncia che il suo nuovo album uscirà il 27 ottobre 2017, anticipato a settembre da un singolo. Subito dopo, a dicembre, tre concerti straordinari e poi un tour da febbraio 2018.

Gianna Nannini annuncia che dopo mesi di indiscrezioni è possibile rivelare la data di uscita del suo nuovo album di inediti.



"Sono mesi che si inseguono le voci sul nuovo album, eccovi la data d'uscita ufficiale: il 27 ottobre 2017", viene rivelato sulla pagina Facebook di Gianna Nannini.



"L'album conterrà ben 15 inediti e sarà anticipato da un singolo, in rotazione nelle playlist radiofoniche a partire dai primi di settembre. - si svela ancora - Gianna terrà tre concerti straordinari in programma per i primi di dicembre e ripartirà poi a febbraio 2018".