Recupero 19 miliardi da evasione confermano equità fiscale, dice Rossi (PD)

Gianluca Rossi del PD sulla lotta all'evasione fiscale.

"I dati diffusi sul recupero dell'evasione fiscale forniti dal ministro Pier Carlo Padoan e dalla direttrice dell'Agenzia delle Entrate Orlandi sono incoraggianti e mostrano che la strada intrapresa è quella giusta: 19 miliardi di euro recuperati nel 2016, con un aumento del 28% rispetto allo scorso anno. Di questa cifra, 4,3 miliardi sono stati recuperati tramite la voluntary disclosure, la procedura di rientro dei capitali dall'estero. Parliamo quindi di risorse sottratte all'erario e prevalentemente occultate in paradisi fiscali, una forma di evasione particolarmente grave, perché di norma non riguarda cifre esigue o piccoli evasori, al contrario e viene perpetrata dai livelli medio alti di reddito, da coloro i quali ci si attenderebbe maggiore responsabilità", osserva in una nota il senatore Gianluca Rossi, capogruppo PD in Commissione Finanze e Tesoro.



"Mi sembra un'importante conferma sul fatto che le scelte del governo in materia di politiche fiscali sono serie ed orientate all'equità fiscale, senza offrire sotterfugi o compiacere 'sfere di potere'. - conclude - Ovviamente c'è ancora molto da lavorare vista l'entità dell'evasione nel nostro paese che supera i 100 miliardi ma credo sia giusto esprimere soddisfazione per i risultati conseguiti".