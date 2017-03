Gianluca Grignani: "a giorni vi svelo il progetto a cui sto lavorando"

Gianluca Grignani annuncia su Facebook: "Qualche altro giorno e poi potrò finalmente svelare il progetto a cui sto lavorando!".

Gianluca Grignani assicura i suoi fan che presto avranno delle novità. Su Facebook, infatti, Grignani annuncia: "Qualche altro giorno e poi potrò finalmente svelare il progetto a cui sto lavorando! Vi abbraccio".



L'ultimo album di Gianluca Grinagni, dal titolo "Una strada in mezzo al cielo", è uscito un anno fa anche se annunciato due anni prima in occasione dei vent'anni di carriera del cantautore. Nell'album, un the best, c'era solo un inedito, il singolo che ha dato nome al disco "Una strada in mezzo al cielo".