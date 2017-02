Strategia spaziale: ok a programmi UE ma pensare a priorità italiane, dice Benamati (PD)

Gianluca Benamati del PD sulle linee strategiche della politica spaziale europea.

"In Commissione Attività produttive abbiamo espresso parere favorevole alle linee strategiche della politica spaziale europea - segnala in una nota il deputato del Partito Democratico Gianluca Benamati -, consapevoli dell'importanza di questo settore dal punto di vista sia industriale sia scientifico per il nostro Paese".



"Lo abbiamo fatto rimarcando, tuttavia, la costante attenzione che si deve porre alle risorse impiegate a livello nazionale ed europeo. - viene specificato - In particolare, abbiamo suggerito un maggior ruolo della Bei nel sostenere la ricerca e l'innovazione; la necessità di adottare metodologie che prediligano maggiormente la competitività; che i progetti finanziati valorizzino le eccellenze italiane del settore; che al nostro Paese sia garantita, all'interno degli organi apicali ESA, una rappresentanza corrispondente al suo impegno finanziario".



"In sintesi, - conclude il parlamentare dem - riteniamo giusto incrementare l'impegno europeo nella realizzazione di progetti spaziali ma che questo debba avvenire tenendo conto anche delle specificità e delle priorità dell'Italia."