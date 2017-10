Istat conferma crescita: stop proposte BCE su credito, dice Benamati (PD)

Gianluca Benamati del PD riflette sulla crescita dell'Italia.

"Ci troviamo ancora una volta in presenza di dati Istat positivi che confermano la consistenza di una ripresa che va di giorno in giorno rafforzandosi" dichiara in un comunicato il deputato del Partito Democratico Gianluca Benamati, riferendosi alla crescita della produzione industriale ad agosto 2017.

"Adesso occorre continuare sia a Roma che a Bruxelles sulla strada delle misure per la crescita. Da questo punto di vista sono importanti le notizie che giungono dal Parlamento europeo, sollecitate anche dal PD, di attenzione e freno alle proposte di intervento sul credito avanzate dalla BCE" sottolinea.

L'esponente dem espone in conclusione: "Non interrompiamo in nome di astratte teorie una fase propulsiva della nostra economia reale."