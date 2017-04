Fusione nucleare: Camera impegna governo su progetto DTT

Gianluca Benamati del PD in merito al progetto Divertor Tokamak Test.

"Diamo il mandato al governo ad operare perché si realizzi in Italia la Divertor Tokamak Test (DTT) importante infrastruttura di ricerca inserita nei programmi europei di sviluppo sulla fusione - spiega in una nota Gianluca Benamati, deputato del Partito Democratico -, impegnandolo a reperire le limitate risorse nazionali richieste per l'avvio e l'implementazione di questo progetto che si baserà principalmente su fondi comunitari ed internazionali."



Il parlamentare del PD rivela in conclusione: "Questo progetto, assimilabile a JET nel Regno Unito, rappresenta un passo avanti per la fusione nucleare in Europa collocandosi fra la macchina ITER, in costruzione a Cadarache in Francia, e il futuro reattore dimostrativo. La DTT si configurerà come una realtà fondamentale per la ricerca scientifica e tecnologica italiana, porterà importanti ricadute sulle aziende italiane, che sono già leader nel settore e risulterà molto rilevante anche per la formazione e l'impiego di giovani ricercatori e tecnologi italiani che oggi spesso devono emigrare."