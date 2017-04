Crisi Alitalia: serve intervento aziende pubbliche, dice Benamati (PD)

Gianluca Benamati del PD riflette sulla crisi Alitalia.

"Siamo alla terza / quarta crisi di Alitalia con amministrazione straordinaria. Non posso fare a meno di pensare alcune cose. Primo che pur nella difficoltà del trasporto aereo la situazione Alitalia è oggettivamente più complessa. Mi pare che nemmeno i maghi di Ethiad alla fine abbiano saputo cavare un ragno dal buco. Secondo che nemmeno i sindacati di settore siano molto rappresentativi del vero stato d'animo dei dipendenti" riflette su Facebook il deputato del Partito Democratico Gianluca Benamati.



"Adesso il tema è che fare. - osserva - Certamente la via della amministrazione straordinaria e del liquidate tutto, come i giornali attribuiscono al ministro Carlo Calenda, ha qualche ragione. Il contribuente non può sempre essere chiamato a riparare ai danni di mala gestione. Ma la mia domanda è una altra: può un paese come l'Italia che ha nel turismo una delle sue voci economiche principali restare senza una compagnia aerea che abbia la sua base in Italia? E che garantisca la continuità territoriale del paese? Certo che la risposta è no".



"Allora? Allora forse un intervento non dello Stato direttamente, ma di aziende pubbliche potrebbe essere una via. - sottolinea l'esponente dem - Ma servirebbe un'idea integrata dei trasporti. Principalmente ferro ed aereo. Una cosa non facile anche capendo cosa non ha funzionato sino ad ora con i partner di settore. Hanno già fallito in tanti. Ma la situazione è complessa e non solo per le 20.000 famiglie di lavoratori ma per il futuro economico del paese e serve molta attenzione e continuità dell'attività. Poche posizioni ideologhe e molto buon senso e stavolta non si possono mettere soldi e vederli svanire!".