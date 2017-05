Asset strategici nazionali: allarmante aumento acquisizioni, dice Benamati (PD)

Gianluca Benamati del PD a seguito del del question time a Carlo Calenda.

"Sosteniamo l'azione del Governo tesa a salvaguardare i settori strategici dell'economia e della industria nazionali" sottolinea in una nota Gianluca Benamati, deputato del Partito Democratico, ricordano però che "negli ultimi periodi si è registrato un allarmante aumento delle acquisizioni di imprese italiane anche con natura ostile e un forte calo dell'acquisizione di imprese straniere da parte di italiani".



"E' bene, dunque, che ci sia molta attenzione alla tutela delle dinamiche che posso portare notevoli alterazione al mercato in settori come le comunicazioni, l'energia e il risparmio per evitare storture e danni al Paese, all'economia e ai cittadini. - precisa - E anche importante operare per la permanenza sul suolo nazionale di imprese, tecnologie e conoscenze essenziali per la competitività dell'Italia".