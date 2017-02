Fini indagato per concorso in riciclaggio in inchiesta su famiglia Tulliani

Gianfranco Fini, ex presidente della Camera e leader di Alleanza Nazionale, è indagato per concorso in riciclaggio in merito all'inchiesta sulla famiglia Tulliani e sul "re delle slot machine" Francesco Corallo.

Gianfranco Fini, ex presidente della Camera e leader di Alleanza Nazionale, è indagato nell'ambito dell'inchiesta che ha portato la Guardia di Finanza a sequestrare beni per 5 milioni alla famiglia Tulliani.



Fini è indagato per concorso in riciclaggio in relazione all'indagine che ha portato all'arresto, lo scorso dicembre, dell'imprenditore catanese e "re delle slot machine" Francesco Corallo, in merito a dei fondi neri che sarebbero stati sottratti al fisco italiano



L'iscrizione di Fini nel registro degli indagati nascerebbe dalle perquisizioni a carico di Sergio e Giancarlo Tulliani effettuate nel dicembre del 2016.



Per gli inquirenti, infatti, parte dei profitti ottenuti da Corallo (e dagli altri appartenenti all'associazione a delinquere transnazionale secondo la Procura) sarebbero infatti stati destinati anche ai membri della famiglia Tulliani.



I reati contestati risalirebbero a partire dal 2008 e riguarderebbero cifre che si aggirano intorno ai 5 milioni di euro, mentre i profitti illeciti ipotizzati supererebbero i 7 milioni.



Il nome di Fini è legato a quello dei Tulliani non solo per Elisabetta, moglie dell'ex leader di An, ma anche per la vicenda della casa di Montecarlo. L'immobile nel 1999 fu lasciato in eredità ad Alleanza Nazionale ma venduto nel 2008 ad un prezzo ritenuto troppo basso per il mercato ad una società riconducibile a Giancarlo Tulliani, l'ex genero di Fini.



"L'avviso di garanzia è un atto dovuto. Ho piena fiducia nell'operato della magistratura, ieri come oggi" ha dichiarato quindi Gianfranco Fini all'Adnkronos.