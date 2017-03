Magalli torna all'attacco: Volpe raccomandata. Lei: sessista e omofobo

Continua la lite social tra Giancarlo magalli e Adriana Volpe, dopo lo screzio iniziato in diretta nel corso della puntata de "I Fatti Vostri". Magalli insinua: "Le donne si sentirebbero più insultate se sapessero come la Volpe fa a lavorare da 20 anni". La conduttrice replica: 2Voglio scuse, Magalli sessista ed omofobo".

"Come Adriana Volpe posso piacere o non piacere, posso avere anche detrattori sul profilo professionale, ma come donna NO, in quanto donna devo essere rispettata sul posto di lavoro. Persevera con un comportamento sessista e omofobo. Ora voglio giustizia, per me e per tutte le donne che subiscono insulti e offese sul lavoro. Quanto è difficile sorridere in diretta, lo faccio per tutte le persone che lavorano per questo programma e per rispetto ai telespettatori". E' questo l'ultimo sfogo, postato stamattina su Facebook, da Adriana Volpe, in risposta nuovamente ad alcune dichiarazioni di Giancalo Magalli (con cui lavora nel programma "I Fatti Vostri", scritte sui social.



La diatriba tra Magalli e la Volpe era iniziata qualche giorno fa in puntata, quando la conduttrice ha osservato che il collega stava per compiere 70 anni. Ciò non è piaciuto a Giancarlo Magalli, che dopo averla definita rompiballe in diretta ha proseguito la polemica su Facebook.



Adriana Volpe ha quindi precisato: "Non merito i tuoi insulti e neppure che tu dica che parlo a sproposito. - aggiungendo - Ritengo che non sia giusto che un uomo, qualunque sia, a maggior ragione della sua caratura e della sua 'età', possa offendere una donna. Nessuna donna merita di subire angherie, insulti o essere screditata".



La Volpe quindi precisa: "Non bisogna dare questo esempio sia nella televisione pubblica sia neella vita di tutti i giorni, in famiglia o per strada. Da donna e da madre ho deciso di reagire, per mia figlia e per tutte le donne che subiscono violenza verbale quotidiana". Con questo post, Adriana Volpe sperava di poter quindi "voltare pagina" di questa triste vicenda.



Invece la conduttrice scopre che sui social Giancarlo Magalli, rispondendo ad un utente, ci è andato giù anche più pesantemente. Come si legge in uno screenshot pubblicato da Adriana Volpe, Magalli ha infatti scritto: "Le ho solo detto che è una rompiballe, e quello è un fatto, non un insulto. Poi lei ha cercato di farlo passare come un insulto alle donne, ma io ce l'avevo solo con lei, non con le donne che ho sempre rispettato - aggiungendo però - e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni...".



A questo punto, non poteva che esserci la replica della conduttrice che chiarisce appunto come Magalli "persevera con un comportamento sessista e omofobo. - e precisa - Ora voglio giustizia, per me e per tutte le donne che subiscono insulti e offese sul lavoro".



Aggiornamento: Dopo pochi minuti, Adriana Volpe ha modificato il post su Facebook sostituendo la parola "omofobo" con "maschilista".