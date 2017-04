Magalli: ho chiesto scusa. Adriana Volpe: falso, sei solo un ipocrita

Giancarlo Magalli riceve il Tapiro d'oro dopo il botta e risposta con Adriana Volpe, ma la conduttrice sottolinea che a Striscia la notizia ha detto il falso e taccia il collega di ipocrisia.

Ieri sera Valerio Staffelli di Striscia la notizia ha consegnato il Tapiro d'oro a Giancarlo Magalli, da giorni al centro di un botta e risposta con Adriana Volpe iniziato quando la conduttrice ha sottolineato l'età del collega.



Intercettato a Roma, Magalli ha affermato: "Non c'era bisogno di puntualizzare la mia età. La Volpe probabilmente voleva insinuare che forse è ora che mi ritiri e la lasci sola... Mi è scappato 'rompiballe'. Mi dispiace, ho chiesto scusa, non volevo offendere nessuno. Però se un marito dice alla moglie 'sei brontolona' non offende tutte le donne, ma solo la moglie".



Adriana Volpe, dopo il servizio andato in onda, commenta su Facebook: "A Striscia la notizia è riuscito a dire che mi ha chiesto scusa, falso!!! Non ha mai chiesto scusa, anzi oggi ha negato le scuse, nonostante tutti al lavoro hanno esortato a farlo! Ipocrita".



Intanto, la conduttrice de I Fatti Vostri posta un altro messaggio scritto sui social da Giancarlo Magalli, che stavolta se la prende con un ragazzo che gli fa notare che a causa di persone che a 70 non si ritirano e vanno pensione "giovani bravi ed intraprendenti restano a fare gli stagisti". Magalli però replica affermando: "Quello è l'alibi dei falliti".