Mozioni sindrome di Down: PD fa mancare numero legale, dice Centinaio (Lega)

Gian Marco Centinaio della Lega Nord sulle mozioni per le persone affette da sindrome di Down.

"Il PD si riempie la bocca di frasi spot in favore dei diversamente abili ma poi - informa in un comunicato l'esponente della Lega Nord Gian Marco Centinaio -, quando ci sono da votare provvedimenti concreti in favore di queste persone, scappa miseramente."



Precisa inoltre: "Quanto accaduto oggi in aula con il PD che ha preferito uscire e far mancare appositamente il numero legale per non permettere di votare le mozioni riguardanti le persone affette da sindrome di Down è davvero vergognoso."



Descrive in conclusione: "La Lega aveva chiesto espressamente di votare le mozioni nel pomeriggio ma il PD ha pensato bene di fregarsene, scappare e lasciare l'aula vuota. Bel comportamento di chi a chiacchiere si schiera con le fasce più deboli ma nei fatti non muove un dito per queste persone."