Maturità: solo ministro senza laurea poteva avallare il 6 politico, dice Centinaio (Lega)

"Da un ministro dell'Istruzione senza laurea non poteva che nascere una scuola di asini. Il completo appiattimento dell'istruzione italiana si è drammaticamente completato con l'arrivo della Fedeli che altro non ha fatto che impartire il colpo di grazia con il suo beneplacito al 6 politico. Alla fine ce l'hanno fatta a disincentivare totalmente i ragazzi a studiare" riflette in un comunicato il parlamentare della Lega Nord Gian Marco Centinaio.



"Con il 6 di media, compreso anche il voto in condotta, si andrà infatti all'esame di maturità. - ricorda - Vale a dire: 'ragazzi è inutile studiare, sarete tutti ammessi. E anche se poi non prenderete una laurea potrete diventare ministri'. Non si era mai visto un ministro dell'Istruzione con in mano il solo diploma e neanche una scuola così del tutto inutile: che non insegna, non trasmette valori e non dà lavoro".