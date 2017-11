Italia ultima per crescita in UE: serve flat tax, dice Centinaio (Lega)

"Nonostante i proclami trionfalistici del segretario PD Matteo Renzi e del presidente del consiglio Paolo Gentiloni il risultato di questi anni di governi democratici è che l'Italia è ultima per crescita tra i paesi europei"sottolinea in una nota Gian Marco Centinaio, capogruppo della Lega Nord al Senato.



"È drammatico viste le potenzialità del paese ma purtroppo le mancette elettorali di Renzi che hanno solo aumentato il debito pubblico, l'aumento della pressione fiscale, la mancanza di serie riforme strutturali ci hanno portato qui. - aggiunge - Il governo è arrivato al capolinea e con la Lega al governo con l'applicazione della Flat-Tax riusciremo a far crescere finalmente il Paese".