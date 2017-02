Castrazione chimica: calendarizzare subito proposta della Lega, dice Centinaio

Gian Marco Centinaio della Lega Nord sulla castrazione chimica.

"Si calendarizzi immediatamente la nostra proposta di legge sulla castrazione chimica" dichiara in una nota il parlamentare della Lega Nord Gian Marco Centinaio.



"E' ora di finirla! Non passa una settimana senza essere costretti ad assistere impotenti ad episodi di violenza - precisa il senatore leghista -, stupri e abusi su donne e minori."



"Quello che è successo sul treno Milano-Vigevano non deve più accadere. Chi commette simili crimini deve sapere che se lo ricorderà per sempre. Basta difendere le donne con inutili parole e campagne d'informazione demagogiche, serve urgentemente una tutela concreta. Per questo combatteremo fino a che la castrazione chimica non diventerà legge" continua in ultimo.