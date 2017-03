Baby gang Vigevano: punire anche genitori, chiede Centinaio (Lega Nord)

Gian Marco Centinaio della Lega Nord commenta la vicenda della baby gang smantellata a Vigevano.

"Leggere delle nefandezze della baby gang smantellata a Vigevano è tremendo. È incredibile quanto si possa essere così brutali nonostante la giovane età. Non si applichino sconti - chiede in un comunicato il senatore della Lega Nord Gian Marco Centinaio -, la giustizia sia inflessibile, le punizioni siano esemplari cosicché dal male possa nascere un esempio che valga per tutti."



L'esponente leghista fa sapere: "L'impunità che vige ormai in questo paese rende i delinquenti sicuri di poterla fare franca qualsiasi età abbiano di qualsiasi razza siano."



"In questa terribile vicenda oltre ai giovani colpevoli c'è un'ulteriore certezza: la correità dei genitori. - afferma infine - Devono essere puniti insieme ai loro figli degenerati. Qualcuno li avrà pur farti diventare così."