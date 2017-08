Terremoto, Giuliani: c'è incremento radon ma non ancora anomalie

Giampaolo Giuliani su Facebook aggiorna sulla sequenza dei terremoti in Centro Italia.

"L'attività dinamica, attualmente in atto sulla dorsale dell'Appennino centrale, continua a rilasciare eventi sul cratere, anche se solo strumentali. Solo nella giornata odierna, circa 80 accadimenti. Questo ci ricorda che dobbiamo mantenere sempre un'attenzione costante" scrive su Facebook Giampaolo Giuliani, aggiornando sulla sequenza dei terremoti in Centro Italia.

"Dalle analisi dei dati, forniti dalle stazioni di Ripa Fagnano e Coppito, rileviamo un incremento sul rate dei flussi del gas radon. - specifica il ricercatore - Questo aumento risulta essere legato all'energia ancora persistente sotto la crosta terrestre delle strutture del nostro cratere".



Giuliani quindi spiega: "Al momento non osserviamo anomalie legate a possibili forti accadimenti entro le prossime 6/24 ore. Nello stempo tempo se i flussi dovessero continuare a crescere, potremmo interpretare gli aumenti dei flussi, come segnali di possibili accadimenti di grado maggiore allo strumentale. Al momento ripeto, siamo ancora su repliche strumentali".