Terremoto, Giampaolo Giuliani: calma piatta ma non per gas radon

Il ricercatore Giampaolo Giuliani su Facebook aggiorna sui flussi di gas radon, nonostante in questi giorni ci siano stati pochi terremoti.

"Guardando la distribuzione degli eventi, in Italia e sulla dorsale dell'Appennino centrale, si ha l'impressione di una calma sismogenetica generale" sottolinea su Facebook Giampaolo Giuliani.

"Osservando invece l'andamento delle variazioni del gas Radon, dalle stazioni di Coppito e Ripa Fagnano, si rileva la possibilità di un incremento dell'attività sismica su tutto il cratere per le prossime 6/24/36 ore. - spiega infatti il ricercatore - I livelli dei flussi risultano in leggero aumento, quasi a significare che aumenterà il numero degli accadimenti giornalieri strumentali".

"Non sono si rilevano al momento anomalie relative a forti terremoti. Consigliamo comunque sempre la massima attenzione" conclude.