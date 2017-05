Giampaolo Giuliani: incremento Radon, possibili terremoti prossime ore

La Fondazione Permanente Giampaolo Giuliani su Facebook informa che è stato registrato un incremento dei flussi del gas Radon ed avverte di possibili terremoto intorno alla magnitudo 3 nel territorio del cratere.

"Da una riflessione sulla attività dinamico, del territorio dell'Appennino centrale, emerge evidente che la frequenza sismica resta ancora leggermente alta. Personalmente mi sarei atteso una maggiore attenuazione, sia del grado sismico, sia della frequenza. Nel complesso comunque, rispetto al mese scorso, è evidente una certo miglioramento" scrive su Facebook la Fondazione Permanente Giampaolo Giuliani.



"Nella giornata odierna (23 maggio, ndr), l'analisi dei dati sul trend dei flussi del gas Radon, relativi alle stazioni di Coppito e Ripa Fagnano, mostrano un leggero incremento sui livelli dei flussi. - si avverte - Non è improbabile pertanto che nelle prossime 6/24 ore, lungo il territorio del cratere, il rilasco di uno o più accadimenti (terremoti, ndr) intorno al 3° grado".



"Vorrei ricordare che questo fenomeno continuo di repliche, anche se non sempre percepibili, ci impone sempre di non dimenticare le norme di precauzione e prevenzione, apprese durante questo lungo periodo di attività sismica, anche in quei luoghi, limitrofi al cratere che non sono stati direttamente interessati dallo sciame di repliche. - si sottolinea - Il drum del sismografo di Coppito, indica chiaramente che esiste ancora una discreta dinamicità, con la quale dobbiamo convivere".