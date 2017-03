Mondiali Russia 2018: qualificazioni da ridere con Rai dire Nazionale

La Gialappa's band torna a commentare le partite di calcio in occasione delle qualificazione ai Mondiali 2018.

"Da domani, venerdì 24 marzo, tutte le amichevoli e le partite di qualificazione ai mondiali di calcio 'Russia 2018' della nazionale italiana, saranno live su Rai Radio2 con 'Rai dire Nazionale'. Dopo il grande successo di 'Rai dire Europei', la Gialappa's band, alias Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto, torna su Radio2, in simulcast con Rai4, per commentare in diretta gli incontri ufficiali degli Azzurri di Giampiero Ventura" viene riportato in una nota della tv di Stato.



Si riferisce in conclusione: "Saranno vari gli ospiti in studio a fianco della Gialappa's, anche in rappresentanza delle tifoserie avversarie. Presenza fissa immancabile Fulvio Collovati, campione del mondo 1982. Si partirà domani con Italia-Albania alle 20.30, per proseguire con Olanda-Italia martedì 28 marzo. 'Rai dire Nazionale' è on air sulle frequenze di Radio2, sulla App di Radio Rai e in streaming su www.radio2.rai.it."